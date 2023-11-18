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Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»

18 Ноября 2023 • 15:54 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Футбольный комментатор Роман Нагучев ответил на вопрос о возможной смене главного тренера в московском «Спартаке».

«Карпин и Черчесов повисли над «Спартаком»? Думаю, никого не будет из них, потому что у Абаскаля приличный кредит доверия», — заявил Нагучев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2024/25.

В настоящий момент «красно-белый» коллектив находится на шестом месте в Российской премьер-лиге, сумев пополнить свою копилку на 24 очка за 15 игр.

Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведет в Калининграде, где встретится с местной «Балтикой».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Станислав Черчесов Роман Нагучев Гильермо Абаскаль ещё теги

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