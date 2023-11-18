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Стало известно, вернётся ли Николсон в «Спартак» зимой

18 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Ненад Протега, агент форварда «Клермона» Шамара Николсона, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в «Спартак» в предстоящее трансферное окно.

Напомним, ямаец выступает за французский клуб на правах аренды, которая рассчитана до следующего лета.

«Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по ее окончании, невозможен», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Николсон принял участие в семи играх, в которых стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив два ассиста.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока со «Спартаком» рассчитано до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 4,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Шамар Николсон Ненад Протега трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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