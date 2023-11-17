Нагучев оценил игру «Спартака» при Абаскале

Известный журналист Роман Нагучев поделился комментарием об испанском наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

«У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Эксперт признался, что не понимает, от чего отталкиваться, говоря о «Спартаке», ведь в минувшей игре «красно-белые» были хороши, но до этого играли неудачно.

В 15 поединках текущего сезона «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Абаскаля будет гостить у «Балтики».