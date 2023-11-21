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​«Спартак» сократил функционал Эшуорта

21 Ноября 2023 • 22:25 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Функционал Пола Эшуорта на должности спортивного директора «Спартака» был существенно сокращён. По информации Metaratings, некоторые функции Эшуорта были распределены между руководителями московского клуба.

В то же время отмечается, что Эшуорт в «Спартаке» должен отработать свой контракт, который рассчитан до лета.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов. Ближайший матч «красно-белые» проведут 25 ноября – против «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
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