​«Спартак» сократил функционал Эшуорта

Функционал Пола Эшуорта на должности спортивного директора «Спартака» был существенно сокращён. По информации Metaratings, некоторые функции Эшуорта были распределены между руководителями московского клуба.

В то же время отмечается, что Эшуорт в «Спартаке» должен отработать свой контракт, который рассчитан до лета.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов. Ближайший матч «красно-белые» проведут 25 ноября – против «Балтики».