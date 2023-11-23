Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.

По мнению эксперта, без Соболева «красно-белые» выглядят лучше, так как игра команды стала быстрее.

«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. После 15 туров РПЛ московская команда расположилась на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.