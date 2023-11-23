Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»

23 Ноября 2023 • 09:36 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.50 2 2.15
25.11 19:45

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.

По мнению эксперта, без Соболева «красно-белые» выглядят лучше, так как игра команды стала быстрее.

«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. После 15 туров РПЛ московская команда расположилась на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

22 Ноября
20:28
Пименов: Бабич — лучший трансфер «Спартака»
19:00
Гладилин пояснил, почему «Спартаку» не нужны зимние трансферы
14:40
Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок» 1
13:56
Гладилин: «Мелёшина надо отпустить в аренду»
21 Ноября
22:50
«Спартак» сменит спортивного директора летом 2024 года
22:25
​«Спартак» сократил функционал Эшуорта
19:39
Рианчо: Соболеву может помочь работа с психологом
20 Ноября
21:06
Балтика – Спартак Москва: бесплатный прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 года Премьер-лиги России
19 Ноября
18:43
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
18:34
Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе
17:06
Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»
16:08
Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»
15:01
Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»
18 Ноября
17:42
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
16:24
Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»
16:16
Шюррле покоряет очередную вершину
15:54
Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»
14:33
Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего
14:15
Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда
13:46
Стало известно, вернётся ли Николсон в «Спартак» зимой
12:40
«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой
11:31
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
17 Ноября
21:00
Итальянский агент: Ничего не слышал об интересе к Соболеву из Серии А
19:22
Портнягин: «Спартак» — одна из самых неэффективных команд в РПЛ»
19:12
Нагучев оценил игру «Спартака» при Абаскале
17:45
​Рианчо: «Я не понимаю потенциал «Спартака»
17:41
Зиньковский: Сейчас у «Спартака» такой состав, что Соболев просто не попадает
17:18
Зиньковский: «Осинькин — тот, кто меня зачехлил в «Кубани»
17:09
Зиньковский: Всегда думал, что буду играть в Премьер-лиге
11:56
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
16 Ноября
20:57
Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»
18:51
Гладилин — о Соболеве: «Нельзя так вести себя взрослому человеку»
18:42
Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву
15:39
Камоцци: «Для меня Соболев — лучший российский нападающий»
14:43
​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»
11:36
Заварзин: «Абаскаля надо оставлять» 1
11:03
Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»
15 Ноября
21:08
Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»
20:29
Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»
19:26
​Булыкин назвал условие увольнения Абаскаля из «Спартака»
16:30
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:04
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
14:50
Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»
11:08
Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»
10:35
Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»
14 Ноября
22:59
Литвинов и Зиньковский будут готовы к матчу с «Балтикой» 1
18:10
Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»
13:40
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
12:16
Генич: Не верю, что Абаскаль хочет получить неустойку
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
11:06
Тренер «Родины» Артига: «Абаскаль для меня пример»
13 Ноября
21:30
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:12
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
19:01
Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»
16:45
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:43
Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»
16:38
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
15:56
Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»
15:46
​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»
15:15
Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет»
14:46
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
09:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили - о Карпине: «Главный тренер сборной не должен сидеть на двух стульях»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Краснодару» есть над чем работать, если мы хотим бороться за золото»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Нападающий сборной Израиля Турджеман отклонил предложение ЦСКА
08:34 · Россия. Премьер-лига
Рудаков объявил об уходе из «Хонки»
22 Ноября
23:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Не верю, что Алип попадёт в «Манчестер Юнайтед»
23:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев рассказал, почему перестал ходить к парикмахеру
23:26 · Россия. Премьер-лига
​В агентстве Алипа отреагировали на информацию о «Манчестер Юнайтед»
23:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игроки «Алании» сходили на стройку будущего стадиона команды видео
23:03 · Россия. Премьер-лига
Ровно 15 лет назад «Динамо» сыграло последний матч на прежнем стадионе видео
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» проведёт открытую тренировку перед тяжёлым выездом в Питер
22:27 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо сделал огромную татуировку на весь живот видео
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Хочу домой в Африку»: В «Рубине» засняли реакцию легионеров на казанский снег видео
21:45 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе – об Оздоеве: «Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Мужской и женский ЦСКА организовали выставку своих трофеев в метро фото
Все новости
Рекомендуем