Абаскаль: «Я горд ребятами, это именно то слово, которое описывает моё состояние»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Балтикой» (2:0).

- Что хорошего можно сказать о прошедшем матче?

- Я горд ребятами. Это именно то слово, которое описывает мое состояние, это гордость, потому что ребята при тех условиях, которые были, показали и добились этой победы, они показали отличный характер и сердце. Потому что в таких матчах можно выиграть только благодаря таким волевым качествам. Сегодня это удалось, я очень рад.

- Вы долго не делали замены. Вас устраивал ход игры?

- В таких матчах очень тяжело делать замены, потому что выходящим на поле игрокам очень трудно адаптироваться. Необходимо особенно в таких условиях достаточно много времени. В этой игре в частности замены - это не самое важное. Нужно было просто биться за победу.

- Какие отрезки матча были наиболее тревожными для вас?

- Таких отрезков тревожных не было. Я думаю, что мы в целом контролировали игру, но тем не менее, понятно было, что в таких условиях любой отскок, любая ошибка может быть, поэтому нужно было быть максимально сконцентрированными. Наша концентрация и решительность в штрафной определили результат этой игры.