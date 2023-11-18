«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о тренерских качествах рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом — даже не близко к лучшим, да вы чего», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Спартак» провел 15 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых одержал семь побед, три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. На данный момент в копилке «красно-белых» 24 очка и шестая позиция в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» сойдется в противостоянии с калининградской «Балтикой». Матч состоится 25 ноября и начнется в 19:45 по мск.