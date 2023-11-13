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Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет» эксклюзив

13 Ноября 2023 • 15:15 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирный расклад в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» и «Крылья Советов» пока удивляют со знаком плюс, а «Спартак» удивил неприятно. Вообще, разница между третьей и седьмой командами составляет всего одно очко. Думаю, до зимней паузы команды в высшей части турнирной таблицы ещё поменяются местами. Очень интересно, кто уйдёт на зимнюю паузу третьим. Кто займёт третье место, тот с отличным настроением уйдёт на перерыв.

В нижней части турнирной таблицы со знаком минус можно выделить «Сочи». Команде не везёт, хотя состав хороший. Иногда они показывают неплохой футбол. Со знаком плюс можно отметить «Факел», который хорошо играет со всеми топ-клубами», — сказал Булыкин.

Напомним, ранее завершился первый круг РПЛ, по итогам которого лидером чемпионата является «Краснодар». Старт 16-го тура запланирован на 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Факел Краснодар Дмитрий Булыкин Сочи ещё теги

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