Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением об игровом времени нападающего московской команды Александра Соболева, который не появлялся в стартовом составе «красно-белых» в двух последних турах РПЛ кряду.

По мнению эксперта, «Спартак» нуждается в Соболеве, однако главный тренер команды Гильермо Абаскаль увлёкся ротацией.

«Абаскаль всегда меняет футболистов, постоянная ротация. Может быть, какой-то небольшой конфликт между ним и Соболевым. Будем надеяться, что Александр будет больше играть. Если не будет, то уедет зимой», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Также Первак признался, что слабо верит в возможной переход Соболева в «Зенит», поскольку за петербургскую команду сейчас выступают более интересные нападающие.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.