Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»

13 Ноября 2023 • 14:30 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением об игровом времени нападающего московской команды Александра Соболева, который не появлялся в стартовом составе «красно-белых» в двух последних турах РПЛ кряду.

По мнению эксперта, «Спартак» нуждается в Соболеве, однако главный тренер команды Гильермо Абаскаль увлёкся ротацией.

«Абаскаль всегда меняет футболистов, постоянная ротация. Может быть, какой-то небольшой конфликт между ним и Соболевым. Будем надеяться, что Александр будет больше играть. Если не будет, то уедет зимой», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Также Первак признался, что слабо верит в возможной переход Соболева в «Зенит», поскольку за петербургскую команду сейчас выступают более интересные нападающие.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Первак Александр Соболев Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
15:14 · Россия. Премьер-лига
Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Вице-президент «Ростова» отказался оценивать результаты команды в РПЛ
14:59 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Шансы «Зенита» на чемпионство выросли – суперкомпьютер
14:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Евсеев не сыграет за «Локомотив» в ретро-матче
14:46 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
14:12 · Россия. Премьер-лига
​КДК РФС может наказать «Зенит»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин: «ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Сперцян — футболист европейского уровня»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «У «Динамо» есть шансы подготовить плацдарм для борьбы за золото»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Есть хорошая вероятность того, что Игорь будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Зарема раскритиковала двух игроков «Спартака»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Глебов — о матче со «Спартаком»: «Вышли не с тем настроем»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал лучшего защитника в первом круге РПЛ
Все новости
Рекомендуем