Литвинов и Зиньковский будут готовы к матчу с «Балтикой»

Два важных игрока московского «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский будут готовы помочь своему клубу в матче 16 тура РПЛ против «Балтики». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Литвинов и Зиньковский пропускают сбор национальной команды России по медицинским причинам. Вместе с ними от команды были отцеплены ещё три игрока – Даниил Уткин («Ростов»), Андрей Лунёв («Карабах») и Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва).

Игра «Балтика» - «Спартак» намечена на субботу, 25 ноября. «Красно-белые» идут на шестом месте, но лишь на балл отстают от третьего места, которое делят сразу три команды. Сейчас у спартаковцев 24 балла.

«Балтика» - один из аутсайдеров РПЛ, команда Сергея Игнашевича на 14-м месте с 12 баллами, столько же – у «Ахмата» с 15 места в зоне вылета.