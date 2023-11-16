Гладилин — о Соболеве: «Нельзя так вести себя взрослому человеку»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Нельзя так вести себя взрослому человеку. Ему под 30 лет, он уже столько лет в футболе. Взрослого научить нельзя, но он сам все понимает. Значит, ему это интересно, пресса уделяет ему больше внимания», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

В сезоне-2023/24 нападающий «красно-белых» провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

В ближайшем матче чемпионата России соперником «Спартака» станет «Балтика». Встреча 16-го тура запланирована на 25 ноября, начало события — в 19:45 по мск.

Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву