​Абаскаль – о матче в снегопад: «Запомнится надолго»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче против «Балтики», который проходил в снегопад.

«Является ли этот матч самым запоминающимся для меня в «Спартаке» по атмосфере? Да, это так. Сегодняшний матч мне запомнится надолго. Я из города, где в августе может быть до плюс 50 градусов. Здесь я пережил два экстремальных момента – в обе стороны. Это важный опыт, такие моменты нужно пережить», - сказал Абаскаль журналистам.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 3:0. Набрав три очка, команда Гильермо Абаскаля поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.