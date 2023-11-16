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Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»

16 Ноября 2023 • 11:03 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о результатах московской команды в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в 15 турах РПЛ «красно-белые» набрали 24 очка и расположились на шестом месте в турнирной таблице. При этом в последних шести матчах чемпионата «Спартак» сумел одержать лишь две победы.

«В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всё стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет... Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», — приводит слова Титова Metaratings.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 25 ноября против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов

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