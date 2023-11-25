Соболев: «Можно сказать, играли в снежки, мяч не катился»

Лучший футболист матча «Балтика» - «Спартак» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- Классное возвращение в стартовый состав, был сегодня полезен, поучаствовал во втором забитом мяче. Как охарактеризуешь этот матч? Насколько ты был хорош, или, может быть, что-то не получилось?

- На самом деле тяжело назвать этот матч хорошим, потому что поле и, можно сказать, играли в снежки, мяч не катился. Но все в равных условиях, поэтому рад, что удалось сегодня победить. Действительно, сегодня была равная игра. А меня пусть оценивают другие. Я себя не вправе оценивать.

- Кто из твоих партнеров также сегодня достоин этой награды?

- Я думаю, все ребята, которые вышли на поле и не вышли на поле. Повторюсь, игра была невероятна тяжелая. Если это можно назвать игрой. А так каждого могу выделить.