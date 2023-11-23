Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно ситуации с Георгием Джикией в «Спартаке».

«Есть ощущение, что совместная история Джикии и «Спартака» закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Но я думаю, что клуб выжидает. Вдруг будут проблемы в виде травм, и тогда все может поменяться. Если же все будет хорошо, то, думаю, Джикия покинет «Спартак». Георгий и Абаскаль так и не нашли компромисса.

Мы прекрасно понимаем, что если бы хотели продлить контракт, то уже бы давно продлили. По факту половина сезона осталась, а контракт до сих пор не продлен. Думаю, что разговор Абаскаль уже ведёт. Думаю, что разговор с руководством и тренером у Джикии и его представителей тоже был. Просто он пока остался за закрытыми дверями», - сказал Деменко.