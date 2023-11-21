По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство московского «Спартака» планирует смену спортивного директора следующим летом.

С наибольшей долей вероятности пост в структуре «красно-белых» займёт иностранный специалист, однако, несмотря на это, в клуб рассматривают одного-двух российских функционеров на пост спортивного директора.

Напомним, что сейчас эту роль в столичном коллективе занимает англичанин Пол Эшуорт, пришедший в «Спартак» в сентябре прошлого года. В турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «красно-белые» находятся на шестой строчке.