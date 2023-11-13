Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Напомним, «Спартак» дважды сумел забить в первом тайме, однако в конце второй 45-минутки пропустил от защитника южан Максима Осипенко с пенальти. Тем не менее «красно-белым» удалось довести матч до победы.

«Хорошая игра, первый тайм получился лучше, чем второй. Во втором мы чуть подсели, где-то сил не хватило. Много теряли мячей, но победили», — сказал Зиньковский в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Ростов» же занимает 11-ю строчку, имея в своём активе 17 баллов.