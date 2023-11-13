Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, ранее Абаскаль заявил, что нападающий Александр Соболев не попал в стартовый состав команды на матч 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1) из-за того, что «идёт дождь, а не светит солнце».

«Честно говоря, я не знаю, почему Абаскаль так ответил журналистам, но я думаю, что просто неудачно был задан вопрос. Я не слежу за его (Абаскаля) работой в «Спартаке», поэтому мне сложно что-то комментировать», — цитирует Рианчо Metaratings.

Также Рианчо заявил, что готов рассмотреть своё возможное возвращение в Россию, если получит предложения о работе.

После 15 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.