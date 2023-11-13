Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»

Российский тренер Дмитрий Кириченко оценил перспективы московского «Спартака» в борьбе за чемпионство.

«В чемпионство «Спартака» в этом сезоне не верю, конечно. Ни одна из команд, расположившихся за «Зенитом» им «Краснодаром», чемпионом стать не сможет», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

В 15 турах подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что от третьей позиции «красно-белых» отделяет всего один зачетный балл.

В первом туре второго круга «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Матч запланирован на 25 ноября.