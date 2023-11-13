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Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»

13 Ноября 2023 • 19:01 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Российский тренер Дмитрий Кириченко оценил перспективы московского «Спартака» в борьбе за чемпионство.

«В чемпионство «Спартака» в этом сезоне не верю, конечно. Ни одна из команд, расположившихся за «Зенитом» им «Краснодаром», чемпионом стать не сможет», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

В 15 турах подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что от третьей позиции «красно-белых» отделяет всего один зачетный балл.

В первом туре второго круга «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Матч запланирован на 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Кириченко

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
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