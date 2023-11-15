Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»

Экс-игрок московского «Торпедо» Сергей Кормильцев ответил на вопрос о главном разочаровании первого круга чемпионата России.

После 15 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«С таким бюджетом в нашем чемпионате — это вообще не место «Спартака». Чистая «тройка с минусом» за первый круг, если не «двойка». Пока «Спартак» для меня — главное разочарование сезона», — заявил Кормильцев «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что «Спартаку» пора менять Гильермо Абаскаля, который, по его мнению, не выглядит тренером на долгие годы.

Стоит сказать, что в последних шести матчах Российской премьер-лиги «красно-белые» одержали всего две победы, одолев «Пари НН» и «Ростов».