​У РПЛ нет «зимнего» мяча – «Балтика» и «Спартак» играли «всесезонным»

Как автомобилисты переходят на зимнюю резину, так многие лиги перед зимой переходят на «зимние» мячи. Обычно это яркие мячи оранжевого цвета, которые легко рассмотреть в снегопад. В субботу вечером в снежных условиях пришлось играть «Балтике» и «Спартаку». Правда, играли они не оранжевым мячом, а белым мячом с оранжевыми элементами.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», бывший арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч Премьер» рассказал о том, что «Балтика» и «Спартак» играли «всесезонным» мячом. Дело в том, что «зимнего» мяча у Российской премьер-лиги нет.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 2:0.

«Спартак» поднялся на 4-е место в РПЛ