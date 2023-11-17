Зиньковский: Всегда думал, что буду играть в Премьер-лиге

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский признался, что всегда думал об игре в Российской премьер-лиге.

«У меня было такое ощущение на протяжении всего моего возраста, до того как я попал в Премьер-лигу, я всегда думал, что буду сто процентов играть в РПЛ», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Зиньковский дебютировал в элитном российском дивизионе в сезоне-2018/19 в составе самарских «Крыльев Советов», откуда со временем перебрался в «Спартак».

На данный момент на счету 27-летнего футболиста 112 матчей в рамках РПЛ, в которых он забил девять мячей и стал автором 25 результативных передач.