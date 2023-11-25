Литвинов: «Это игра моментов, кто забьёт первый гол, и потом сразу надо успокоиться»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Балтикой» (2:0).

- Что сегодня было тяжелее - с соперником или с погодными условиями бороться?

- Всё в целом. Соперник и поле. Все были в одинаковых условиях. Самое главное, что победили. Двигаемся дальше. Я думаю, сейчас уже надо перестраиваться побыстрее, потому что следующая игра у нас на выезде с «Оренбургом» в Кубке важная для нас. И там искусственное поле, будет не очень просто.

- Были ли у тебя какие-то сомнения в победе «Спартака» в сегодняшнем матче, или был уверен, что всё будет хорошо?

- В таких играх… это игра моментов, кто забьет первый гол, и потом сразу надо успокоиться. У нас получилось забить гол, но были и другие моменты. Хорошо, что все так сложилось, забили в конце второй мяч. Уже спокойно доиграли эту игру.