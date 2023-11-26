Червиченко: «Максименко потащил три мёртвых момента»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после победы «красно-белых» над «Балтикой».

Игра 16-го тура чемпионата России прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу московского коллектива.

«Чей вратарь сыграл лучше в матче, тот и победил. Максименко потащил три мертвых момента, а вратарю «Балтики» не удалось этого сделать. Качества игры не было никакого», — заявил Червиченко «Чемпионату».

После победы над «Балтикой» подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвертое место (27 очков) и максимально приблизились к третьей позиции, на которой находится «Динамо» (28 очков).