Гладилин: Сегодня «Спартак» проявил себя как команда, я даже не могу выделить кого-то индивидуально

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде оказался сильнее калининградской «Балтики» (2:0).

Эксперт отметил, что «красно-белые» проявили себя как команда, и он даже не может выделить кого-то индивидуально.

«Матч, конечно же, был очень боевым и сложным. На поле было очень много борьбы, расслабляться нельзя было ни на секунду», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» благодаря победе и осечкам соперников поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, уступая «Динамо» один балл.