​«Команду лихорадит»: Деменко допускает, что «Спартак» не обыграет «Балтику»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком».

- «Балтика» примет «Спартак». Допускаете потерю очков москвичами?

- Могут и потерять. Но москвичи сейчас в непростом положении – команду лихорадит, если говорить о результатах. Стабильности нет. При этом считаю, что по скамейке запасных команда вторая в РПЛ. По игре «красно-белые» никому не уступают. Другое дело – реализация моментов. А вот, например, у «Краснодара» все наоборот – есть игровая стабильность, но нет такого сильного состава. Если бы «Спартаку» убрать командные проблемы с Соболевым, Джикией, что тоже накладывает отпечаток на игру, то результаты были бы другие. Но Абаскаль все равно старается разрулить: защитная линия, например, практически уже не меняется.

Елена Григорьевская