Игнашевич: «Ничего положительного нет, мы проиграли»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:2).

- В первом тайме «Балтика» смотрелась получше и поагрессивнее. Во втором - «Спартак» чуть выровнял игру. По результату и характеру, что не получилось у команды?

- Не получилось выиграть, не получилось забить, хотя моментов было много. Правильно сказали, что поле нивелировало разницу в уровне мастерства, но, к сожалению, в ловкости и координации мы сегодня тоже уступили. В ключевых моментах матча также, поэтому 0:2.

- Пропущенные голы - следствие ошибок игроков обороны, или настолько хорош «Спартак»?

- Это всегда совокупность хороших действий соперника и, конечно, не очень хороших наших.

- Какие-то положительные моменты в этой игре можете для себя отметить?

- Нет, ничего положительного нет. Мы проиграли. Сегодня не футбол, а регби скорее. Но мы тоже проиграли. Поэтому сейчас у нас игра с «Факелом», который недавно «Спартак» обыграл в похожих условиях, нам есть что доказывать не только болельщикам и специалистам, но и себе.

- Если можно было бы вернуться на 90 минут назад, вы бы что-нибудь поменяли в расстановке, плане на игру, в заменах?

- Сейчас так не могу сказать однозначно. Надо анализировать.