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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Кордоба и Промес — футболисты высокого уровня, сложно кого-то выделить»

24 Ноября 2023 • 13:16 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.50 X 3.50 2 2.15
25.11 19:45

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающих Джоне Кордобе («Краснодар») и Квинси Промесе («Спартак»).

«Кордоба и Промес — оба хороши, они являются футболистами высокого уровня. Сложно кого-то одного выделить. Главное, что они приносят пользу своим клубам», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. На счету 30-летнего Кордобы 10 + 4 в 19 встречах за «Краснодар».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая шестой «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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