​Булыкин назвал условие увольнения Абаскаля из «Спартака»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что в декабре можно ожидать отставки Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «Спартака».

По мнению Булыкина, в судьбе Абаскаля многое будет зависеть от того, как команда проведёт три оставшихся тура в 2023 году.

«Если «Спартак» не будет в тройке, Абаскаля уволят по-любому. Но я говорил, что его можно было и раньше увольнять – видно, что у команды нет стабильности и результатов, которые от неё требуют», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От третьего «Динамо» «красно-белые» отстают на одно очко. До конца года «Спартак» сыграет в чемпионате с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».