Полузащитник «Балтики» Бистрович — о поражении от «Спартака»: «До первого гола у нас было большое преимущество»

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о поражении от московского «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Не получилось забить голы, это всем понятно. До первого гола у нас было большое преимущество, много угловых. Это сама главная разница, почему не забрали очки», - приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Напомним, что благодаря победе подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице, а калининградская команда осталась в зоне стыковых игр за возможность выступить в РПЛ в следующем сезоне.