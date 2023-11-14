Генич: Не верю, что Абаскаль хочет получить неустойку

Известный журналист и комментатор Константин Генич поделился комментарием о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Доверие к Абаскалю если не ушло окончательно, то пошатнулось. То, что он ждет, когда ему заплатят неустойку, я в эту теорию не верю. Человек искренне и эмоционально себя ведет, порой даже с перегибом», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний испанец руководит «Спартаком» с июня прошлого года. За это время он успел завоевать бронзовые медали РПЛ и дойти до полуфинала Кубка России.

В текущем сезоне «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в чемпионате России. Кроме того, «Спартак» с первого места вышел в плей-офф национального Кубка.