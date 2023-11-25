«Спартак» разобрался с «Балтикой» Игнашевича: кто из «красно-белых» отлично сыграл под снегом Калининграда

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Зимний футбол в РПЛ, скучали? Снежная буря в Калининграде сделала матч очень сложным для «Спартака» и «Балтики», но условия, как говорится, для всех одинаковые. Промес и Зиньковский даже умудрялись демонстрировать технику, а Соболев расщедрился на передачу в стиле Хави. «Спартак» увёз победу из Калининграда, хотя и «Балтика» играла очень добротно, заставив Максименко летать по углам.

Абаскаль, кстати, удивил, вернув Соболев в состав также быстро, как и убрав. «Красно-белые» снова играли с большим нападающим и получилось неплохо. Кто же сыграл решающую роль в этой победе? Давайте пройдёмся по персоналиям «Спартака».

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 10:4, в створ – 8:2, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 8,5. Без сейвов Максименко эта победа была бы невозможна. Ещё при счёте 0:0 Александр потащил опаснейшие удары Бистровича, Кузьмина и Осипова. Потом не позволил уже сравнять счёт Гузине. Всего четыре сейва накопил Максименко и всем можно давать приставку супер.

СРДЖАН БАБИЧ – 4,0. А вот оборона «Спартака» вообще не ассоциировалась со словом надёжность. «Балтика» создала огромное количество моментов, основные подходы – именно через центральную зону, где легко продавливали Бабича и Дуарте. Срджан проиграл все три единоборства, ещё и жёлтую карточку записал в пассив.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,5. Дуарте с похожей статистикой, его тоже регулярно давили. Алексис куда чаще вступал в борьбу, проиграв 8 эпизодов из 12. А ещё парагваец элементарно боялся пасовать на снежном поле, только вдумайтесь – у центрального защитника 6 (!) точных передач за полный матч.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 8,0. Крайние защитники «Спартака» показали картину иную, став главными действующими лицами разящих контратак. Хлусевич просто замучил Малярова регулярными подключениями, смело врывался за спину и опасно бил. Один удар из двух в створ стал голевым и победным.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 7,5. Олег так далеко не забегал, зато в пас играл чётко. Именно он расчертил контратаку, добившую интригу в матче. В атакующем активе Рябчука предголевой заброс, а в оборонительном – четыре отбора и семь выигранных единоборств из девяти.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Точечно работал и Данил Пруцев, которого будто занесло в этом снегопаде. Он не показал стандартного объёма работы, зато всегда появлялся в нужное время в нужном месте и помогал «Спартаку» сохранять владение в центральной зоне. Очень грамотно миксовал атакующие и оборонительные обязанности – два отбора и две ключевые передачи у Пруцева.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. А вот Литвинову пурга не позволила сыграть в привычном стиле. Условий для передач из глубины не было, и Руслан постепенно зачах. В борьбе его двигали легко (три раза из четырёх), отборов не было, а точных передач накопилось всего девять. И ни одной продвигающей.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,0. Провальный матч мы увидели и от Медины, вышедшим на правый край. В атаках никакой пользы – его перебегал друг-товарищ Хлусевич, покрывший куда большее расстояние. Теплолюбивый Хесус только загубил один отличный момент и совершил 18 потерь мяча.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Возможно, дело не в теплолюбивости. На другом фланге у Зиньковского тоже мало что получалось. Да, пару раз Антон неплохо протащил мяч, далее оставив создание момента на плечах Промеса, но навесы и забросы у самого Антона совсем не получались – все шесть в никуда. Как и дриблинг (ни одного удачного), и борьба за мяч – проиграл 10 эпизодов из 14.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,5. У Промеса проблем с адаптацией не было. И технику успевал демонстрировать, и моменты создавать, и в нужные зоны открываться. Обязан был после его финта и передачи забивать Медина, но свой шанс не использовал. Зато сам Промес в концовке установил окончательный счёт, грамотно поддержав контратаку.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Резкое возвращение Соболева в основу и неожиданная пара нападения с Промесом. Задумывал так Абаскаль или нет, но на снежном газоне и в новой роли Александр раскрылся по-новому. Две тончайшие голевые передачи, сделавшие победу «Спартака», и просто феноменальное рвение в борьбе за мяч – форвард 30 (!) раз вступал в единоборства.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

МАКСИМ ЛАЙКИН – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.