Гладилин: «Качество игры «Спартака» пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Балтикой».

«Встреча будет непростой, а результат может оказаться не в пользу «Спартака». Качество игры москвичей пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде», — заявил Гладилин Vprognoze.

При этом специалист отметил, что «Балтика» находится в хорошей форме и футболисты будут очень серьезно настроены на игру, ведь им предстоит играть при своих болельщиках.

Напомним, в первом круге подопечные Гильермо Абаскаля финишировали на шестой позиции в Российской премьер-лиге, а команда Сергея Игнашевича — на 14-й.

Матч «Балтика» - «Спартак» состоится завтра, 25 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию поединка в текстовом формате.