Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская резко высказалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению Смородской, с испанским тренером «красно-белых» не ждёт ничего хорошего, так как за два года работы в «Спартаке» Абаскаль не сумел поставить своей команде игру.

«Я смотрела матч «Челси». Там Маурисио Почеттино работает всего несколько месяцев, но игра уже поставлена. А этот в «Спартаке» работает два года — ничего… Думаю, в клубе его не увольняют, потому что ждут, когда он сам уйдёт. Но он наглый — не хочет уходить», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели завоевать бронзовые медали РПЛ по итогам прошлого сезона.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.