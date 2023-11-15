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Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»

15 Ноября 2023 • 11:08 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская резко высказалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению Смородской, с испанским тренером «красно-белых» не ждёт ничего хорошего, так как за два года работы в «Спартаке» Абаскаль не сумел поставить своей команде игру.   

«Я смотрела матч «Челси». Там Маурисио Почеттино работает всего несколько месяцев, но игра уже поставлена. А этот в «Спартаке» работает два года — ничего… Думаю, в клубе его не увольняют, потому что ждут, когда он сам уйдёт. Но он наглый — не хочет уходить», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели завоевать бронзовые медали РПЛ по итогам прошлого сезона.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Гильермо Абаскаль ещё теги

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