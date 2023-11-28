Гендиректор «Балтики» Волженкин — о матче со «Спартаком»: «Показать игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Напомним, что команды играли в непростых погодных условиях, так как с начала и до конца встречи шёл снег.

«Показать какую-то игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно обеим командам, всё превратилось в сплошную борьбу. У «Балтики» было несколько отличных моментов, но хорошо сыграл Максименко», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

После 16 туров РПЛ «Балтика», набравшая 12 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата России калининградская команда проведёт 2 декабря против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.