​Канчельскис – о матче «Балтики» и «Спартака»: «Полнейшее безобразие!»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о субботнем матче Премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

Как известно, футболистам «Балтики» и «Спартака» пришлось играть в снегопад. При этом команды играли белым мячом с оранжевыми элементами, и мяч был плохо различим на телевизионной картинке.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей?» - вопрошает Канчельскис, чьи слова приводит Sport24.

«Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин!» - добавил экс-игрок «Манчестер Юнайтед», говоря об организации чемпионата России.

Канчельскис также сказал, что Российской премьер-лиге нужно переходить на систему «весна-осень», учитывая тот факт, что в еврокубковые турниры российские клубы вернутся нескоро.

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