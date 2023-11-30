Энрикес: Снежная погода не может быть оправданием поражения от «Спартака»

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопрос об игре в снежную погоду.

Напомним, в 16-м туре чемпионата России «Балтика» принимала на своем поле «Спартак» и под сильным снегопадом проиграла со счетом 0:2.

«Я полностью адаптировался. Я, конечно, играл в снежную погоду, но не настолько снежную! Но это прекрасный опыт, который подготовит меня к следующим матчам в подобных условиях намного лучше», — приводит слова Энрикеса Metaratings.

На вопрос о том, повлияла ли погода на поражение «Балтики» футболист ответил, что условия были одинаковыми для всех, поэтому это не может быть оправданием.

В настоящий момент «Балтика» находится в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в чемпионате России. В активе команды 12 баллов в 16 турах.