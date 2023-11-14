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Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»

14 Ноября 2023 • 18:10 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного коллектива.

«Бонгонда был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку. Раньше он сажал Литвинова. Этим людей просто прибивают», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В 15 матчах РПЛ «красно-белые» заработали 24 балла, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Кроме того, команда Абаскаля потерпела пять поражений. В настоящий момент «Спартак» находится на шестой строчке, отставая от третьей позиции всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Тео Бонгонда Александр Соболев Руслан Литвинов Даниил Денисов Гильермо Абаскаль ещё теги

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