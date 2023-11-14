Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного коллектива.

«Бонгонда был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку. Раньше он сажал Литвинова. Этим людей просто прибивают», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В 15 матчах РПЛ «красно-белые» заработали 24 балла, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Кроме того, команда Абаскаля потерпела пять поражений. В настоящий момент «Спартак» находится на шестой строчке, отставая от третьей позиции всего на одно очко.