Агроном «Балтики» Александра Воробей высказалась о погодных условиях на «Ростех Арене» во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Воробей отметила, что морально были готовы к этому и знали, что нужно делать, также она дала понять, что уже сейчас началась подготовка к следующему матчу.

«Мы сделаем все возможное. Руководители «Спартака» меня поблагодарили», - приводит слова Воробей Sport24.

Напомним, что во вторник, 28 ноября, на» Ростех Арене» состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Балтикой» и московским «Локомотивом».