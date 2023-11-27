Щербаченко: «Спартаку» даже помогло снежное поле в Калининграде»

Бывший главный тренер «Балтики» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение калининградского клуба от московского «Спартака» в шестнадцатом туре РПЛ со счётом 0:2.

- Я бы не сказал, что победа «Спартака» в Калининграде прямо такая заслуженная. По ходу матча, когда «Балтика» создавала моменты, казалось, что «Спартак» вот-вот треснет, но он выстоял. А впереди у него хорошую связку составили Промес и Соболев. Промес был практически освобождён от оборонительных обязанностей. Соболев, наверное, сам не ожидал, что его выпустят в стартовом составе. Он сыграл с большим желанием и выиграл много борьбы, он находится в хороших физических кондициях. Преимущество по игре у «Спартака» почувствовалось только уже при счёте 0:2. Я бы сказал, он выиграл за счёт класса. Поле было одинаковое для обеих команд, и «Спартаку» оно даже помогло. По такой погоде, конечно трудно рассуждать, но «Спартак» по факту показал, что в таких условиях тоже можно побеждать.