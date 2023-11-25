​«Спартак» поднялся на 4-е место в РПЛ

В субботу вечером «Спартак» добился победы в снежном Калининграде – 2:0 над «Балтикой». Авторами результативных ударов стали Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

По итогам тура «Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ на две позиции – с шестого места на четвёртое. Подъём произошёл благодаря победе «красно-белых» вкупе с осечками «Крыльев Советов» (ничья с «Локомотивом») и ЦСКА (поражение от «Динамо»).

В воскресенье в Премьер-лиге пройдут ещё четыре матча, но на турнирное положение «Спартака» они никак не повлияют.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Ахмата» на выезде. Матч пройдёт 3 декабря.