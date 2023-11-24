Александр Мостовой назвал факторы в пользу победы «Балтики» в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Балтикой» и «Спартаком».

«Легкой победы «Спартака» я не жду. Нужно учитывать, что была пауза на сборы национальной команды. Это зачастую влияет на результаты. Тут или пан или пропал. В этом плане у «Балтики» преимущество, потому что там игроки не уезжали и готовились. Плюс сейчас «Спартак» впервые приедет туда, будет полный стадион и поддержка.

У «Балтики» будет сумасшедший настрой. Мы видим, как команды классом ниже берут победу за счёт самоотдачи и настроя. Я жду серьезную борьбу. По классу «Спартак» намного выше, безусловно. Но порядок очень часто бьёт класс», - сказал Мостовой

«Балтика» и «Спартак» сыграют в субботу, стартовый свисток прозвучит в 19:45.