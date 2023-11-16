Камоцци: «Для меня Соболев — лучший российский нападающий»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем московского клуба Александре Соболеве.

По мнению эксперта, 26-летний футболист является лучшим российским нападающим на сегодняшний день. Камоцци выразил надежду на то, что находясь в расположении сборной России, Соболев сможет обрести уверенность.

«Сейчас Саша не в форме, но для меня он — лучший российский нападающий. Надеюсь, он скоро вернётся на поле, и вновь будет показывать отличную игру. Думаю, время в сборной он проведёт с пользой», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.