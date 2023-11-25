​«Спартак» прервал свою худшую серию в чемпионатах России

В субботу «Спартак» набрал три очка в гостях у «Балтики» - победа 2:0. «Красно-белые» смогли впервые за долгое время завершить выездной матч Премьер-лиги без пропущенного гола. В прошлый раз спартаковцы проводили «сухой» гостевой матч чемпионата 6 августа 2022 года (победа 2:0 над «Уралом»), то есть почти 16 месяцев назад.

Серия «Спартака» с пропущенными голами на выезде в итоге составила 18 матчей. Это была худшая такая серия «красно-белых» в чемпионатах России, на что указывает Opta.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» тоже будет играть на выезде – против «Ахмата». Матч пройдёт в воскресенье, 3 декабря.