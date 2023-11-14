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Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ

14 Ноября 2023 • 13:40 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал команду, которая стала для него главным разочарованием первого круга РПЛ.

Специалист выделил «Спартак» и «Урал». При этом Тарханов отметил, что сравнивать между собой эти команды нельзя, так как их представляют футболисты разного уровня.

«Разочаровал, конечно, «Спартак». «Красно-белые» должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть чёрная полоса у «Урала», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

После 15 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 ноября против «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Тарханов ещё теги

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