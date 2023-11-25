​Гендиректор «Динамо» оценил победу над ЦСКА

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», прокомментировал гостевую победу над ЦСКА со счётом 3:2.

«В матчах с ЦСКА всегда весело – был матч на три результата. ЦСК хорошо провёл первый тайм, создавал моменты. Затем перевернули игру и имели преимущество. Я бы отметил характер команды и игроков, которые вышли на замену. Победа заслуженная», - сказал Пивоваров журналистам.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Динамо» проведёт 29 ноября – против «Зенита» на своём поле в Кубке России.