В «Балтике» оценили работу Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича в первом круге РПЛ.
По мнению гендиректора, под руководством 44-летнего специалиста калининградская команда показывает хороший футбол, который в будущем принесёт результат.
«Он (Игнашевич) адаптируется, получает нужный опыт. Клуб показывает хороший футбол. Со временем эта игра должна принести результат», — цитирует Волженкина «Чемпионат».
После 15 туров РПЛ «Балтика» расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч калининградцы проведут 25 ноября против «Спартака».
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