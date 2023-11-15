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В «Балтике» оценили работу Игнашевича

15 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича в первом круге РПЛ.

По мнению гендиректора, под руководством 44-летнего специалиста калининградская команда показывает хороший футбол, который в будущем принесёт результат.

«Он (Игнашевич) адаптируется, получает нужный опыт. Клуб показывает хороший футбол. Со временем эта игра должна принести результат», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Балтика» расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч калининградцы проведут 25 ноября против «Спартака».

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Балтика Сергей Игнашевич Кирилл Волженкин ещё теги

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