​Божович: «Не понимаю, почему матч «Балтика» - «Спартак» не отменили»

Известный тренер Миодраг Божович не понимает, почему матч «Балтики» и «Спартака» не был отменён.

Как известно, футболистам «Балтики» и «Спартак» пришлось играть в снегопад. Поскольку у РПЛ нет классического зимнего мяча, команды играли белым мячом с оранжевыми элементами. Игровой снаряд был плохо различим на телевизионной картинке.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда всё было настолько плохо», - цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 2:0. Этот результат позволил команде Гильермо Абаскаля подняться на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.