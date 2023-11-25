Резвые контратаки и долгие паузы: «Спартак» увёз победу из очень снежного Калининграда

«Спартак» и «Балтика» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 25 ноября на стадионе «Ростех Арена».

Последний раз «Спартак» и «Балтика» встречались в Калининграде в 1998 году. Долгих 25 лет затишья и вот, мы видим довольно принципиальное сражение Сергея Игнашевича (уже в роли главного тренера) против «красно-белых». А руководит «Спартаком» Гильермо Абаскаль, который не многим старше паузы между матчами против «Балтики» в Калининграде. После международной паузы он, кстати, вернул Соболева в основной состав.

«Спартак» опять применил схему с большим нападающим, которого по краям поддерживают Промес и Зиньковский. Трио полузащитников составили Медина, Пруцев и Литвинов. Но на первых минутах разглядеть никого из них получалось. Калининград накрыла снежная буря – замело разметку, мяч и игроков. Пришлось главному арбитру даже остановить матч на три минуты, чтобы сотрудники стадиона расчистили поле.

Только возобновилась игра после паузы, как «Спартак» создал голевой момент. Зиньковский протащил мяч по краю и сыграл на Промеса, Квинси заложил финт, а вместо удара нашёл Медину в ещё лучшей позиции. Хесус бил наверняка, но Бориско умудрился «Балтику» выручить. «Балтика» ответила хорошим движением и высоким прессингом. Так Гузина накрыл Рябчука, моментально прострелив вдоль ворот. Максим Кузьмин завершал ударом в касание, но тут уже суперсейвом ответил Максименко.

Ещё одно спасение Александр совершил после корнера «Балтики». Гузина сбросил на Осипова, тот бил с близкой дистанции, проиграв дуэль голкиперу. «Спартак» выстоял под натиском «Балтики», открыв счёт в контратаке. Разогнал наступление Зиньковский, а украсил его шикарной разрезающей передачей Соболев. На мяч выскочил Хлусевич, с пробивший в касание с острого угла. Мяч юркнул под Бориско, немного не успевшим сложиться – 0:1.

Очень сложным выдался первый тайм, футболистам предоставили дополнительный отдых. Больше положенных 15 минут длился перерыв, за который работники стадиона пытались привести поле в более-менее пригодный вид. А играть всё равно становилось всё сложнее. Силы у футболистов кончались, а вот снег – нет. Суматохи стало гораздо больше. Столкновения, нарушения, угловые, постоянные паузы. Низкий темп матча играл на руку гостям.

В середине тайма присел на газон Максим Бориско, попросивший замену из-за травмы, и за «Балтику» дебютировал 36-летний Сослан Джанаев.

«Спартак» мог снимать вопросы на стандарте, это Медина замыкал прострел Промеса, пробивая в пустой угол, но успел спасти на «ленточке» Кирилл Маляров. «Балтика» навалилась в концовке. И тоже были отличные шансы на гол. После скидки Гассамы Гузина даже опередил Максименко, но не попал по пустым уже воротам. А за пять минут до конца матча Гедеон даже забил, по дуге перекинув Максименко ударом головой. Долго радовались хозяева, только потом увидев, что боковой арбитр поднял флаг.

«Спартак» выстоял, забив в контратаке и второй мяч. Рябчук шикарной передачей разогнал Соболева, Александр выдал прострел на дальний угол, а Промес пробил по пустым воротам – 0:2. «Спартак» победил в снежном Калининграде.