Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов полагает, что Баринову нет смысла ехать в Европу

24 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Сегодня вечером в московском «Локомотиве» объявили радостную для болельщиков новость – лидер «железнодорожников» в лице Дмитрия Баринова продлил своё трудовое соглашение с клубом аж до лета 2026 года. Некогда полузащитник «Локо» Динияр Билялетдинов считает это решение вполне логичным как для игрока, так и для московского клуба.

«В «Локомотиве» у него большие перспектив, он правильно поступил, продлив контракт, молодец. Зачем ему ехать в Европу? Ему стоит играть в российском чемпионате», - цитирует Билялетдинова «РИА Новости».

Напомним, что минувшей зимой Баринова активно сватали в стамбульский «Бешикташ», однако до реальных дел эта история так и не развилась.

Ранее новый контракт Баринова прокомментировали в руководстве московского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
23:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: «Впервые слышу об интересе «Спартака»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов заявил, что в «Урале» планируют продлить аренду Помазуна
23:04 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Дисквалификация Соболева абсолютно заслуженная»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов полагает, что Баринову нет смысла ехать в Европу
22:28 · Россия. Премьер-лига
Алексеев: «Динамо» не ведёт переговоров с Яровинским
22:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал причины вылета «Химок»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ларин сделает много полезного для российского футбола»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У Карреры могло бы получиться в «Динамо»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Колоскову не нравится судейство
21:43 · Россия. Премьер-лига
Голенков рассказал, что изменилось в Соболеве после перехода в «Спартак»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Агент отказался комментировать будущее форварда «Ростова» Комличенко
21:35 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Баринов – один из сильнейших полузащитников российского футбола»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболев получил максимальное наказание»
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» назначит на пост главы селекционной службы Яровинского
Все новости
Рекомендуем