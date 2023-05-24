Динияр Билялетдинов полагает, что Баринову нет смысла ехать в Европу

Сегодня вечером в московском «Локомотиве» объявили радостную для болельщиков новость – лидер «железнодорожников» в лице Дмитрия Баринова продлил своё трудовое соглашение с клубом аж до лета 2026 года. Некогда полузащитник «Локо» Динияр Билялетдинов считает это решение вполне логичным как для игрока, так и для московского клуба.

«В «Локомотиве» у него большие перспектив, он правильно поступил, продлив контракт, молодец. Зачем ему ехать в Европу? Ему стоит играть в российском чемпионате», - цитирует Билялетдинова «РИА Новости».

Напомним, что минувшей зимой Баринова активно сватали в стамбульский «Бешикташ», однако до реальных дел эта история так и не развилась.

Ранее новый контракт Баринова прокомментировали в руководстве московского клуба.